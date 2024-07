So wie der Roboter Pepper die Vorurteile gegenüber neuen Technologien abbauen soll, so ist es auch die Aufgabe von Fabian Kowitzke, Menschen mit dem Themenfeld KI in Kontakt zu bringen, um Hemmschwellen abzubauen. Dabei geht es vor allem um die vielen kleinen Unternehmen im Land. Deshalb fördert das Bundeswirtschaftsministerium das Mittelstand-Digital Zentrum in Magdeburg, in welchem sich nun die Gäste der Adenauer-Stiftung über KI in Sachsen-Anhalts Firmen informieren.

Bildrechte: MDR/Uli Wittstock