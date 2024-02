Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Tritt man bei Erich Kopischke durch die Wohnungstür, merkt man schnell, dass man bei einem echten Sammler gelandet ist. Über der Durchreiche reihen sich dutzende Eulenfiguren aneinander, daneben thronen Salzstreuer in allen Variationen. Auf dem Kleiderschrank stehen die Biergläser aller DDR-Oberligamannschaften und neben dem Schreibtisch türmen sich die Fanartikel des 1. FC Magdeburg. Aber Kopischkes wahrer Schatz lagert zwei Türen den Hausflur hinunter. Was für manche nur der Abstellraum ist, wurde über die Jahrzehnte zu seinem Kuli-Tempel.

Dann tritt er zum Ende des Raums und schmunzelt. Mit flinken Handgriffen öffnet er ein paar Scharniere und gibt eine Wand hinter der Wand frei. "Als alle Wände voll waren, musste ich mir was einfallen lassen", sagt Kopischke. Doch auch die Doppelwand half nicht lange. In zwei anliegenden, kleineren Abstellräumen ist mittlerweile auch alles voller Kulis.

"Angefangen hat alles zu DDR-Zeiten", erinnert er sich. "Kugelschreiber waren damals noch ziemlich rar. Aber ich hatte vielleicht 40, 50 Stück angesammelt. Die einfach in einer Kiste liegen zu haben, ist ja keine Lösung." Kopischke kam die Idee mit der Anbauwand, über die seine Frau Liselotte heute noch den Kopf schüttelt. "Er fing an: Schrankklappen auf, nagelte ein Band oben an und hing die Kulis rein", sagt Liselotte Kopischke. "Es dauerte nicht lange, da kam die nächste Tür dran."