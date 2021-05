Die Gewerkschaften planen zum "Tag der Arbeit" am Sonnabend in Sachsen-Anhalt vier Veranstaltungen. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) sind am 1. Mai ab zehn Uhr Kundgebungen in Bernburg (Karlplatz) und Magdeburg (Alter Markt) geplant. In Magdeburg wird Elke Hannack aus dem DGB-Bundesvorstand erwartet. Die Kundgebungen in Dessau-Roßlau (Marktplatz) und Halle (Marktplatz) beginnen um 11 Uhr. In Halle ist außerdem eine Fahrraddemo der DGB-Jugend angemeldet. Kleinere Aktionen sind in weiteren Orten und online geplant.

Der "Tag der Arbeit" steht für die Gewerkschaften in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft". Die Organisationsteams der Veranstaltungen stehen laut DGB in engem Austausch mit den Ordnunsämtern. Auf Info- und Imbissstände werde wegen der Corona-Pandemie bewusst verzichtet. Es würden viele Ordner eingesetzt, die die Hygieneregeln überwachen sollten.

DGB: Corona-Pandemie rückt gesellschaftliche Probleme in den Fokus

Susanne Wiedemeyer, DGB-Landesleiterin in Sachsen-Anhalt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, durch die Pandemie würden gesellschaftliche Defizite viel deutlicher zu Tage treten. Sie erklärte: "Das ist gerade so, als wenn man ein Brennglas auf die sozialen Probleme legen würde." Beispiele seien die Kurzarbeit, Bereiche, in denen nur der Mindestlohn verdient werde oder auch die Schulen. Auch die mangelnde Digitalisierung trete deutlich zu Tage.

Von der Politik forderte die DGB-Landesleiterin deutlich mehr Personal im Öffentlichen Dienst. Im Vergabegesetz solle geregelt werden, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die den Mindestlohn zahlen. In der Stadt und auf dem Land solle es gleiche Lebensbedingungen geben.

Themen: Kinderarmut und Lehrkräftemangel

Das Thema Kinderarmut sei mittlerweile sehr groß, erklärte Wiedemeyer weiter und forderte eine Kinder-Grundsicherung. Es brauche eine Abdeckung mit Lehrkräften von 105 Prozent. Für junge Menschen solle es eine Ausbildungsplatzgarantie geben. Die Zahl der Ausbildungsplätze gehe weiter zurück. In der Wirtschaft braucht es nach Ansicht der Gewerkschafterin Lösungen für die Unternehmen in Sachsen-Anhalt, die viel Energie verbrauchen. Es müsse etwas gegen den CO2-Ausstoß getan werden.