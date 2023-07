In vier Einrichtungen sollen die Nachwuchskünstler unterkommen. Die Ausschreibung richte sich an professionell arbeitende, besonders begabte und vorrangig jüngere Künstlerinnen und Künstler der Sparten bildende Kunst, Literatur und Musik.

Sie sollen jeweils mit ihrer Arbeit bereits öffentliche Anerkennung gefunden haben und am Anfang ihrer künstlerischen Entwicklung stehen. Dabei seien Bewerbungen von heimischen Künstlerinnen und Künstlern erwünscht, aber keine Voraussetzung, so die Staatskanzlei weiter.

In vier Einrichtungen sollen die Nachwuchskünstler unterkommen. Aufenthalte von Stipendiaten seien etwa vorgesehen im Kunsthof Dahrenstedt in der Altmark. Hier stehe in der ersten Jahreshälfte jeweils ein Appartement des Kunsthofes beziehungsweise ein Atelier zur Verfügung.