Im historischen Talamtsgebäude im Südflügel der Moritzburg eröffnet am Donnerstag die Ausstellung "Highlights der Moderne". In der Interimsschau präsentiert das Kunstmuseum eigenen Angaben nach besonders berühmte und beliebte Werke aus seiner Sammlung, darunter Franz Marcs "Weiße Katze" und "Gelbe Kuh" sowie Emil Noldes "Abendmahl". Zu sehen sind rund 100 Gemälde, Plastiken sowie kunsthandwerkliche Objekte.

Zu den Highlights der Interimsausstellung gehört für Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich Gustav Klimts Porträt der Marie Henneberg. Im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte er, dass es in ganz Deutschland nur vier Gemälde des Wiener Malers gebe: "Eins in Dresden, eins in Halle und zwei in München."