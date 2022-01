Corona-Langzeitfolgen Kurstandorte wollen Long-Covid-Patienten behandeln

Die Kurstandorte in Sachsen-Anhalt haben unter der Corona-Pandemie gelitten. Da weniger operiert wurde, kamen in die Reha-Kliniken auch weniger Patienten. Empfindliche Umsatzeinbußen waren die Folge. Doch Standorte wie in Bad Salzelmen und Bad Schmiedeberg versuchen aus der Not eine Tugend zu machen. Sie wollen umrüsten und ihr Personal schulen, um auch Long-Covid-Patienten behandeln zu können. Denn bundesweit gibt es für solche Erkrankungen nur wenige Therapiestandorte und lange Wartelisten.