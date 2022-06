Nach Angaben einer Sprecherin der Paracelsus Harz-Klinik Bad Suderode hat die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Lungenkrankheiten extrem zugenommen. In der Reha-Klinik habe sich die Nachfrage nach Therapien für Long-Covid enorm verstärkt, sagte Chefarzt Stefan Schwarz. In diesem Jahr hat die Klinik demnach von Januar bis Mai 294 Patientinnen und Patienten mit der Diagnose registriert. Im Vorjahreszeitraum seien es etwa halb so viele gewesen.