In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Ladepunkte für E-Autos in den vergangenen zwei Jahren fast verdoppelt. So gab es Ende 2022 insgesamt 1.422 Lademöglichkeiten, Ende 2024 waren es 2.593, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte.