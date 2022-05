Der Bericht von Bundesinnenministerium und Bundesamt für Verfassungsschutz gibt Auskunft über die Verbindungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutscher Sicherheitsbehörden in die rechtsextremistische Szene sowie zu sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Bundesweit sind demnach zwischen Anfang Juli 2018 bis Ende Juni 2021 insgesamt 327 Bedienstete mit solchen Kontakten aufgefallen, davon knapp 190 auf Länderebene. Im Verhältnis zur Personalstärke seien die meisten Fälle in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden, gefolgt von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Sachsen-Anhalt stehe an fünfter Stelle, mit 17 bestätigten und Verdachtsfällen sowie acht Prüffällen bei insgesamt rund 7.500 Bediensteten.