Lehrermangel Sachsen-Anhalt sucht rund 900 Lehrkräfte

Anfang Dezember hatte die neue Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) im Landtag erklärt, dass im aktuellen Schuljahr flächendeckend nur eine Unterrichtsversorgung von 94 Prozent erfolgen kann. Das bedeutet, dass etwa jede zehnte Stunde ausfällt. "Wenn Sie davon ausgehen, dass an einer Schule über zehn Jahre zehn Prozent des Unterrichts nicht gegeben werden, dann fehlt den Schülern am Ende ein ganzes Jahr", so der Vorsitzende des Landeselternrates, Matthias Rose. Im Koalitionsvertrag hatte die Regierung eine angestrebt Unterrichtsversorgung von 103 Prozent festgehalten. So sollen normale Ausfälle durch Krankheit oder Elternzeit ausgeglichen werden.