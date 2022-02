In Sachsen-Anhalt ist die dritte Bewerbungsrunde um Medizin-Studienplätze mit der Landarztquote gestartet. Interessenten und Interessentinnen können sich bis zum 31. März um das Auswahlverfahren für ein Studium der Humanmedizin in Magdeburg und Halle zum Wintersemester 2022/2023 bewerben, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Magdeburg mit.