Die Nachfrage nach Studienplätzen für angehende Landärzte in Sachsen-Anhalt hat im zweiten Jahr spürbar nachgelassen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung des Landes mit. Demnach haben sich in diesem Jahr 192 Kandidatinnen und Kandidaten beworben. Zum Studienbeginn 2020 waren es noch 277. 129 Bewerberinnen und Bewerber sind in diesem Jahr zum Auswahlverfahren zugelassen.