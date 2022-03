Eine Debatte über die NATO hält Kramer derzeit eher für unzeitgemäß. Dass Länder wie Polen, Litauen oder Lettland unter das schützende Dach der NATO schlüpften, ist mit Blick auf die Rauchfahnen über Kiew und Charkiv verständlich. Doch es handele sich bei dem Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine nicht um den ersten Krieg in Europa nach dem Ende der Sowjetunion. Das werde in gegenwärtigen Situation gerne übersehen, so Kramer. "Wir haben auch einen völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaun gebrochen, im Kosovo mit der Nato und auch mit einer Begründung, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Das Irre ist jetzt ja, dass sich alte Muster wiederbeleben. Plötzlich kommen antikommunistische, antisowjetische und antirussische Muster wieder hoch."