Ines Hoge-Lorenz, Landesfunkhausdirektorin des MDR in Sachsen-Anhalt, tritt von ihrem Amt zurück und wird ab 1.9.2022 in die Hauptredaktion Information und Innovation der Programmdirektion Leipzig wechseln. Ines Hoge-Lorenz unternimmt diesen Schritt aus eigenem Entschluss. Sie begründete den Rücktritt damit, dass sie es versäumt habe den MDR darüber zu informieren, dass ihr Ehemann vor über 10 Jahren eine Rolle in der Causa Foht gespielt habe. Foht war bis 2011 Unterhaltungschef des MDR. Der Sender trennte sich von ihm, weil er seinen Job für private Zwecke missbraucht hatte.