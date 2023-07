Neue Betrugsmasche Landeskriminalamt warnt vor falschen Geschäftsmails

Betrug mit falschen Geschäftsmails – vor dieser neuen Masche warnt das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Betrüger geben sich in den E-Mails als tatsächlich existierende Unternehmen aus und stellen Rechnungen. Betroffen sind Unternehmen, Behörden und Kommunen. In Sachsen wurde das Sozialministerium bereits Opfer der Betrugsmasche. So gehen die Betrüger vor.