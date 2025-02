Trumps Ankündigung könnte Folgen für Sachsen-Anhalt haben. Denn der US-Konzern Intel wollte in Magdeburg zwei Chipfabriken bauen. Im September hatte Intel das Milliardenprojekt jedoch auf Eis gelegt. In zwei Jahren will das Unternehmen endgültig entscheiden, ob das Projekt aufgegeben oder doch noch umgesetzt wird.

Dennoch sei das Kapitel Intel für Sachsen-Anhalt noch nicht beendet, so Schulze. "Der Konzern hat uns gesagt, dass es in den nächsten Monaten in erster Linie darum gehen wird, in Europa mit potenziellen Kunden zu sprechen, um dann Aufträge für die möglichen Fabriken in Magdeburg zu generieren."