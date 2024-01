Nach Treffen von Rechtsextremen Nach Anhörung: Koalition bereitet weiter Abwahl von AfD-Politiker Siegmund vor

19. Januar 2024, 12:57 Uhr

Ulrich Siegmund (AfD) nahm an einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam teil, auf dem die millionenfache Vertreibung von Menschen aus Deutschland besprochen worden sein soll. Als Reaktion darauf will ihn die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt als Vorsitzenden des Sozialausschusses abwählen. Nun wurde Siegmund vor dem Ältestenrat des Landtags angehört, doch der Abwahlantrag bleibt bestehen. Siegmund kritisierte das Vorgehen.