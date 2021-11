Nun, so der Plan, soll der Landtag Mitte Dezember über die Abberufung abstimmen. Ausschussvorsitzende werden nicht gewählt, sondern von den jeweiligen Fraktionen ernannt. Sie können aber abberufen werden. Dafür benötigt es die Stimmen von zwei Dritteln des Landtags, also 65. CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke stellen zusammen 74 Abgeordnete.

In der vergangenen Legislaturperiode hatte man bereits den AfD-Politiker Daniel Roi als Vorsitzender einer Enquete-Kommission abberufen, nachdem bekannt geworden war, dass er einer rechtsextremen Demonstration beigewohnt hatte. Tillschneider wiederum hat bislang zwei Sitzungen des Rechts- und Verfassungsausschusses geleitet. Am Mittwoch steht die dritte Sitzung an. Sollte er tatsächlich abgewählt werden, darf ihn die AfD-Fraktion nicht wieder als Vorsitzenden benennen. Das Nominierungsrecht für den Posten behält sie aber.