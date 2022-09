Zuvor hatte das ZDF aus einer Mail von Blex an den Bundesvorstand der AfD zitiert: "Da ich als einziger Abgeordneter aktuell Internetzugang habe, möchte ich Ihnen den gemeinsamen Beschluss von uns dreien mitteilen, dass wir nicht mehr weiter in den Donbass reisen", schrieb er demnach.

Mit ihrer Reise stießen die drei AfD-Politiker auch in ihrer eigenen Partei auf scharfe Kritik. "Wir unterstützen diese Reise nicht" sagte Co-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla am Dienstag in Berlin. Er und die Co-Vorsitzende Alice Weidel hätten von dieser Reise nichts gewusst. Weidel sprach von einer "Privatreise", die "nicht die Position der AfD" vertrete. Man werde das intern aufarbeiten.