Ermahnung im Landtag Ordnungsruf gegen AfD-Abgeordneten Tillschneider rechtens? Entscheidung des Gerichts erwartet

Im Landtag Sachsen-Anhalt nutzte der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider eine umstrittene Formulierung, die Hannah Arendt in der Berichterstattung über NS-Verbrecher Adolf Eichmann geprägt hatte. Er erhielt einen Ordnungsruf dafür, gegen den er gerichtlich vorging. Das Landesverfassungsgericht will am Montag eine Entscheidung verkünden.