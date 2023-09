Bundesvorstand prüft Lebenslauf AfD-Mann Bausemer muss um EU-Kandidatur bangen

Bildrechte: MDR/Hannah Singer

Der Lokalpolitiker Arno Bausemer aus Stendal will im kommenden Jahr ins EU-Parlament einziehen. Die AfD hat ihn auf Platz zehn der Bundesliste gewählt. Nach Diskussionen um seinen Lebenslauf prüft der Bundesvorstand der Partei nachgereichte Unterlagen aller 35 Kandidaten. Am Montag soll es eine Entscheidung geben. In der Partei und im Umfeld Bausemers rumort es.