Die aktuellen Entwicklungen zum Fall Der Stendaler Lokalpolitiker Arno Bausemer bleibt offenbar AfD-Kandidat für die Europawahl – trotz biografischer Falschangaben. Dies hat der Bundesvorstand der Partei am Montagabend beschlossen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Das Gremium hatte sich zuvor mit Ungereimtheiten in den Lebensläufen Bausemers und einer weiteren Kandidatin aus Brandenburg beschäftigt. Bausemer habe bestimmte Angaben in den Lebensläufen zwar nicht belegen können. Dies werde aber zunächst keine Konsequenzen haben, hieß es, da sonst die Wahl wiederholt werden müsste. Es sei in der Vorstandssitzung am Montagabend aber vereinbart worden, zu einem nicht näher bestimmten späteren Zeitpunkt über mögliche Konsequenzen zu reden. Im Vorstand wurde demnach auch die Sorge laut, dass durch das jetzige Vorgehen ein Präzedenzfall geschaffen wird, der künftige Kandidaten dazu verleiten könnte, ihre Biografien aufzubauschen. Bei dem Nominierungsparteitag zur Europawahl Ende Juli und Anfang August in Magdeburg hatte die Partei eigentlich großen Wert darauf gelegt, Kandidaten mit praktischer Berufserfahrung von außerhalb der Politik aufzustellen. Die AfD wollte sich dadurch erklärtermaßen von Berufspolitikern der etablierteren Parteien absetzen. (Stand: 19.09.2023)