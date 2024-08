Am vergangenen Freitag hatten AfD, CDU und Freie Fraktionen, der auch ein SPD-Politiker angehört, gemeinsam in einer selbst initiierten Sondersitzung des Gemeindesrates dem Bürgermeister von Muldestausee, Ferid Giebler (parteilos), wichtige Befugnisse weggenommen. Nur gemeinsam konnten sie dafür eine knappe Mehrheit organisieren, um die Hauptsatzung entsprechend zu ändern. Gründe für das Vorgehen sollen die Fraktionen in der Sitzung nicht vorgetragen haben.