In Bernburg schaut man beunruhigt in die Zukunft und hält die Vergangenheit weiter für wichtig. Judith Gebauer, Leiterin der Gedenkstätte "Euthanasie", weist auf die Aktualität ihrer Arbeit hin. Es ständen Themen im Mittelpunkt, "die auch für die heutige Gesellschaft relevant sind: Wie gehen wir mit Menschen mit psychischen Erkrankungen um, wie mit Menschen mit Behinderungen? Was passiert, wenn wir Menschen nur an Hand ökonomischer Kriterien bewerten?" Das seinen Themen, die ganz aktuell sind, die nicht nur in der Vergangenheit lägen. In Bernburg wurden fast 140.000 Menschen getötet, vergast, in nur zweieinhalb Jahren.