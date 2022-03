Die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt wittern illegale Parteienfinanzierung durch die AfD-Fraktion. "Der Vorwurf stehe im Raum", sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Sebastian Striegel, am Mittwoch. Er bemängelt, dass die Fraktion zuletzt mehrere Kundgebungen in Magdeburg veranstaltet und beworben hatte. Genau für solche dürften allerdings keine Fraktionsmittel – und damit in letzter Konsequenz Steuergelder – verwendet werden.

Grünen-Innenpolitiker Striegel: AfD-Fraktion soll Gelder sofort zurückgeben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Striegel beruft sich dabei auf den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags. Der kam im Februar zu dem Schluss, dass Fraktionen nicht "in den Aufgabenbereich der Parteien eingreifen" dürfen. Schließlich obliege Letzteren die sogenannte politische Willensbildung. Auch deshalb spreche "vieles dafür, dass die Organisation, Bewerbung und Ausstattung von Versammlungen (…) nicht dem Aufgabenkreis der Fraktionen zuzurechnen ist", so die Juristen. Die Verwendung der Fraktionsmittel wäre somit unzulässig.

In Thüringen hatte der dort dortige Landesrechnungshof bereits 2018 in zwei Fraktionen in ähnlichen Fällen zur Rückzahlung der aufgewendeten Mittel an die Landeskasse aufgefordert. Selbiges verlangt Sachsen-Anhalts Grünen-Fraktion nun auch von der AfD.

Mindestens acht Versammlungen umstritten

Sebastian Striegel sieht den Landesrechnungshof am Zug. Dieser müsse eine Sonderprüfung der AfD-Fraktion einleiten. Dafür wolle man den Prüfern unter anderem das Gutachten des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes zuleiten.

Der Landesrechnungshof hatte eine solche Sonderprüfung auf Anfrage der Grünen bereits im Januar abgelehnt. Solche habe es in der Vergangenheit in anderen Fällen auch nicht nach Hinweisen oder auf Aufforderung anderer Fraktionen gegeben, teilte ein Sprecher mit. Bislang hat die Behörde nur für das Jahr 2016 geprüft, wie AfD-Fraktion ihre Fraktionskostenzuschüsse verwendet hat. Demnächst steht allerdings die turnusmäßige Prüfung für die Jahre 2017 und 2021 bei allen Landtagsfraktionen einschließlich der AfD an.