Kirchner hatte das Amt des Fraktionsvorsitzenden nach dem Rücktritt von André Poggenburg 2018 übernommen und anschließend die AfD als Spitzenkandidat 2021 erneut in den Landtag geführt, wo man weiterhin die zweitgrößte Fraktion bildet. Er gilt als einer der zentralen Köpfe des offiziell aufgelösten, extrem rechten "Flügels" in der AfD. Kirchner und Siegmund haben in der Vergangenheit eng zusammen gearbeitet.