Der AfD-Abgeordnete im Landtag Hans-Thomas Tillschneider geht vor Gericht gegen einen Ordnungsruf vor, den er im vergangenen Jahr im Parlament erhielt. Das Landesverfassungsgericht Dessau tagte am Montag in dem Organstreitverfahren ausführlich zum Thema parlamentarische Redefreiheit. Eine Entscheidung soll am 21. August verkündet werden.