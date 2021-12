Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT geht der gesamte Vorgang auf Hans-Thomas Tillschneider selbst zurück. Er hatte stets betont, dass seine Fraktion hinter ihm stehe, am Mittwoch auf Nachfrage aber lediglich auf das Benennungsrecht der AfD verwiesen.

Die anderen Fraktionen bemühten sich am Freitag, geschlossen auf den Vorgang zu reagieren. Der grüne Rechts- und Innenpolitiker Sebastian Striegel hatte den Schritt der AfD bereits am Mittwoch antizipiert. Striegel sagte MDR SACHSEN-ANHALT nun, es sei erneut deutlich geworden, "dass es der AfD als rechtsextremer Partei" darum gehe, "den Parlamentsbetrieb zu stören". Die Grünen würden an ihrem Abberufungswunsch festhalten.