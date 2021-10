Die AfD in Sachsen-Anhalt ringt erneut um Geld, mit dem sie ihre Vorstellungen tiefer in die Gesellschaft tragen will. Die parteinahe Stiftung des Landesverbandes, der Magdeburger Verein "Friedrich-Friesen-Stiftung", hat Fördermittel für politische Bildungsarbeit beantragt. Die Prüfung durch die Landeszentrale für Politische Bildung und das Bildungsministerium läuft derzeit noch.