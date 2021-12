Die Selbstbeschränkung ist bemerkenswert, will der Verein doch eigentlich in die Breite wirken. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 sieht sich die Friesen-Stiftung als "kraftvolles Instrument", um die "Ideen und Ideale, welche in der AfD wirken, landesweit in den Volksdiskurs" einzubringen. Dazu schreibt man Thesenpapiere, gibt Vorträge und hielt mindestens eine Schulungsveranstaltung für die Landtagsfraktion ab.