Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Parteitag in Sachsen-Anhalt AfD plant Strafen für parteiinternen Streit vor Gericht

Hauptinhalt

01. März 2025, 15:41 Uhr

Die AfD in Sachsen-Anhalt will Mitglieder bestrafen, wenn sie bei Streit in der Partei vor Gericht ziehen. Dazu soll auf dem Parteitag am Sonntag die Satzung geändert werden – mit Maßnahmen bis zum Parteiausschluss. Der Richterbund und andere Parteien im Land kritisieren das Vorhaben. AfD-Landesvize Tillschneider verteidigt die Pläne. Hintergrund ist eine erfolgreiche Klage eines Bundestagsabgeordneten gegen den Landesvorstand.