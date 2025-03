In Magdeburg kommt die sachsen-anhaltische AfD am Sonntag zu einem Landesparteitag zusammen. Im Alten Theater entscheiden die Parteimitglieder unter anderem über eine Satzungsänderung. Als Reaktion auf die Einstufung des AfD-Landesverbandes als "gesichert rechtsextremistisch" durch den Landesverfassungsschutz soll in der Satzung eine Präambel eingefügt werden. Darin heißt es, die Alternative für Deutschland sei eine "demokratische, freiheitliche und patriotische Volkspartei". Für sie gebe es "keine Bürger erster und zweiter Klasse". Damit die Präambel in die Satzung aufgenommen wird, müssen mindestens zwei Drittel der anwesenden Parteimitglieder dieser zustimmen.

Außerdem überschatten interne Streitigkeiten den Landesparteitag der AfD. Es liegen zwei Abwahlanträge gegen Vorstandsmitglieder vor. Darin werden dem Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt manipulative und skrupellose Methoden vorgeworfen. Im Abwahlantrag gegen Wenzel Schmidt heißt es unter anderem, er erpresse Personen und beseitige Gegner. Antragsteller waren Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld, dem Kay-Uwe Ziegler und der im Dezember aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossene Daniel Roi angehören.

Die Abstimmung über eine Abwahl Schmidts ist jedoch überflüssig geworden. Am Wahlabend kündigte er bereits an, seinen Posten als Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt abzugeben und sich auf seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin zu konzentrieren. Ein Nachfolger soll erst auf einem der nächsten Landesparteitage gewählt werden, wie ein Parteisprecher mitteilte. Auch Vorstands-Beisitzer Kay-Uwe Ziegler soll sein Amt verlieren. Beide waren vergangene Woche in den Bundestag gewählt worden.

AfD Sachsen-Anhalt plant Strafen bis zum Parteiausschluss

In einem weiteren Antrag AfD in Sachsen-Anhalt wird gefordert, Parteimitglieder zu bestrafen, die wegen interner Streitigkeiten vor Gericht ziehen. Damit der Antrag angenommen und in eine geänderte Satzung aufgenommen werden kann, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. In dem Antrag werden bestimmte Verstöße als parteischädigendes Verhalten definiert und können bis zum Parteiausschluss führen. Neben einer Klage vor Gericht können das auch der Fraktionsaustritt oder die Kandidatur gegen die eigene Partei sein – immer vorausgesetzt, dass vorher nicht das parteiinterne Schiedsgericht angerufen wurde.