AfD Sachsen-Anhalt wollte Strafen bis hin zu Parteiausschluss

Der Antrag mehrerer Vorstandsmitglieder und Kreisverbände der AfD in Sachsen-Anhalt, in dem es darum gehen sollte, Parteimitglieder zu bestrafen, die wegen interner Streitigkeiten vor Gericht ziehen, hatte schon vor dem Parteitag für Kritik gesorgt. Bevor der Antrag entschärft wurde, sollten bestimmte Verstöße als parteischädigendes Verhalten definiert werden, die bis zum Parteiausschluss führen könnten. Neben einer Klage vor Gericht wurde auch der Fraktionsaustritt oder die Kandidatur gegen die eigene Partei genannt – immer vorausgesetzt, dass vorher nicht das parteiinterne Schiedsgericht angerufen wurde.



Zur Begründung des Antrages hieß es, einige Gerichte hätten "ohne Not tief in parteiinterne Vorgänge eingegriffen". Das Parteiengesetz verpflichte dazu, bei Streitigkeiten interne Schiedsgerichte einzurichten. Daraus ergebe sich die Pflicht für Mitglieder, diese Instanzen zu nutzen. Der direkte Gang vor ein öffentliches Gericht verstoße gegen die Parteiordnung und sei eine Missachtung der parteiinternen Mechanismen.

Richterbund kritisiert Einschränkung des Rechtswegs für AfD-Mitglieder

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt sah in dem Antrag eine "problematische Einschränkung des Rechtswegs für Parteimitglieder". Landeschef Christian Löffler sagte: "Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht, staatliche Gerichte anzurufen. Wenn staatliche Gerichte angerufen werden, dann prüfen die von Amts wegen, ob sie tatsächlich zuständig sind. Gerichte handeln per Grundgesetz objektiv und unabhängig. Die Richter sind unabhängig. Sie sind nur dem Gesetz und dem Recht unterworfen und es findet keinerlei Einflussnahme statt."

Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht, staatliche Gerichte anzurufen. Christian Löffler Landesvorsitzender des Richterbunds

Bildrechte: MDR

Kritik kam auch von anderen Parteien. Die Linke verwies darauf, dass parteiinterne Schiedsgerichte zwar Vorrang haben. Das bedeute aber nicht, dass das Anrufen staatlicher Gerichte grundsätzlich sanktioniert werden sollte. Von der CDU hieß es, ihre Schiedsgerichte seien "unechte Schiedsgerichte", deshalb stehe der Rechtsweg zu staatlichen Gerichten weiterhin offen. Bündnis 90/Die Grünen betonten, dass sie ihren Mitgliedern keine Beschränkung bei der Wahl des Rechtswegs auferlegen und das Anrufen staatlicher Gerichte nicht sanktionieren.

AfD-Landesvize Tillschneider verteidigt Pläne

Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, verteidigte den Antrag auf dem Parteitag. Im Vorfeld sagte er: "Ein solcher Passus findet sich vielleicht deshalb noch nicht in anderen Parteisatzungen, weil er bislang als so selbstverständlich erachtet werden konnte, dass es keiner Erwähnung bedurfte. Weshalb sollen denn die Parteien Schiedsgerichte unterhalten, zu deren Einrichtung sie durch das Parteiengesetz verpflichtet sind, wenn man in einer Parteistreitigkeit jederzeit genauso gut ein öffentliches Gericht anrufen kann?"

[...] Parteien sind zu Staatsferne verpflichtet, weshalb auch staatliche Gerichte ihrerseits im Umgang mit Parteiinterna zumindest bislang äußerste Zurückhaltung geübt haben. Hans-Thomas Tillschneider Stellvertretender Landeesvorsitzender der AfD

Bildrechte: picture alliance/dpa/Heiko Rebsch