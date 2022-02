Damit fällt die Entscheidung in zeitlicher Nähe zu einem Verfahren am Verwaltungsgericht Köln. Das verhandelt am 8. und 9. März eine Klage der Bundes-AfD und ihrer Jugendorganisation, der Jungen Alternative, gegen eine bundesweite Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Für das Verfahren in Magdeburg dürfte die Entscheidung in Köln allerdings "nur bedingte Relevanz zukommen", heißt es vom Verwaltungsgericht.