Gleichzeitig darf aber der sogenannte Flügel in der AfD nicht als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft werden. Dessen Ideen und Protagonisten wirken zwar weiterhin in der AfD. Es sei bislang aber nicht erwiesen, dass das Netzwerk um Björn Höcke nach seiner formellen Auflösung tatsächlich weiter existiere. Noch sind die Richtersprüche allerdings nicht rechtskräftig.

Nun steht ein ähnliches Urteil in Sachsen-Anhalt an. Bis Ende März will das Verwaltungsgericht Magdeburg über eine Klage der Landes-AfD gegen eine Beobachtung entscheiden. Letztere ist seit Anfang 2021 bekannt, der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt hat sie aber nie offiziell bestätigt.

Als Obmann des Flügels für Sachsen-Anhalt nennt die Behörde Hans-Thomas Tillschneider. Nur wenige Personen werden in den Schreiben so oft erwähnt wie er. Der Landtagsabgeordnete verbreitete etwa Verschwörungsglauben, sowohl in der Migrations- als auch in der Corona-Krise.