Für Sachsen-Anhalt stellte Schulze Ende Januar gleichwohl klar: "Wir arbeiten weder mit der AfD zusammen noch kommt sie als Regierungspartner in Betracht." Schulze unterstütze allerdings die Vorschläge von Friedrich Merz auch inhaltlich. Nach den Anschlägen von Magdeburg und Aschaffenburg seien es die Bürger leid, aus Berlin immer nur "Betroffenheitsrhetorik" zu hören, ohne dass sich substanziell etwas ändere.

Um den Alternativantrag einzubringen, müssen alle regierungsbeteiligten Fraktionen zustimmen. Am Dienstag sind die regulären Sitzungstermine der SPD- und FDP-Fraktion. CDU-Fraktionsvize Frank Bommersbach hatte bereits vergangene Woche erklärt: "In Sachsen-Anhalt regiert im Gegensatz zu Berlin eine stabile Koalition, in der wir uns über das weitere Vorgehen austauschen werden."