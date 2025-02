Im Entwurf der CDU-Fraktion hieß es nach MDR-Informationen, dass es eine Abschiebeeinrichtung in Volkstedt geben soll, die durch die landeseigene Immobilien- und Projektgesellschaft mbH realisiert werden solle. Damit solle die von der Landes-CDU geforderte "Rückführungsoffensive" planungssicher und mit minimiertem personellen und organisatorischen Aufwand realisiert werden können.



Außerdem fordere man den Bund auf, Druck auf unkooperative Herkunftsländer aufzubauen. So sehe der Antrag vor, etwa Zölle oder Visaregelungen als Druckmittel einzusetzen. Schon jetzt seien die Kommunen und Länder überlastet, so werde der Bund aufgefordert, alle Möglichkeiten zur Rückführung Ausreisepflichtiger zu forcieren.