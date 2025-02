Zum AfD-Antrag erklärte Heuer, er gehe von einer Überweisung in den Ausschuss aus und rechne in seiner Fraktion nicht mit Stimmen für den Antrag. "Die wird's nicht geben", so der CDU-Fraktionschef. SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle betonte, die Koalitionsmehrheit müsse stehen. In Fraktionsgesprächen am Mittwoch wies Pähle darauf hin, es gebe durch die SPD-geführte Regierung im Bund bereits erste Erfolge bei der Begrenzung von Migration. Die SPD-Fraktion werde im Landtag dem Vorschlag, in den Innenausschuss zu überweisen, zustimmen.