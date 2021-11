In Sachsen-Anhalt ist die Afrikanische Schweinepest noch nicht aufgetreten. Im Nachbar-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern müssen jetzt nach einem Ausbruch in einem Mastbetrieb über 4.000 Schweine getötet und entsorgt werden. Landwirtschaftsminister Sven Schulze berichtete, dass am Montag ein Transport mit Tieren aus dem Betrieb auf sachsen-anhaltischem Gebiet gestoppt wurde.