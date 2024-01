Die Landwirtschaftsverbände haben für kommende Woche angekündigt, bundesweit ihre Protestaktionen auszuweiten. Auch in Halle und Magdeburg soll es am Montag Sternfahrten mit Traktoren geben. Es wird mit mehr als tausend Fahrzeugen auf den Straßen gerechnet. Im Verlauf der nächsten Woche sind laut Bauernverband auch in vielen Landkreisen Aktionen geplant. Die Protestwoche soll am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin gipfeln.