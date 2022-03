Weitere Forderungen von Politik und NGOs Mit Blick auf die weltweite Getreideversorgung hat Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) an die Verbraucher appelliert, weniger Fleisch zu essen und damit den Hunger in der Welt zu reduzieren. "60 Prozent des weltweit produzierten Maises wird an Tiere verfüttert, in der EU ist es bei Weizen ähnlich", sagte Schulze dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach ihren Worten würde es die Versorgung in den Entwicklungs- und Schwellenländern mittel- und langfristig sehr verbessern, wenn in den reichen Ländern weniger tierische Produkte gegessen werden.



Unterdessen forderte Greenpeace die Bundesregierung auf, angesichts der weltweit drohenden Lebensmittelknappheit Biosprit per Verordnung zu verbieten. "Frisches Öl wie Raps-, Soja- oder Palmöl gehören nicht in den Tank, sondern auf den Essenstisch", so ein Greenpeace-Experte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.