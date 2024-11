Vergangene Woche hatte Haseloff vor Journalisten in Magdeburg gesagt: "Das dauert alles zu lange. Wir müssen jetzt entscheiden." Es sei eine handlungsfähige Bundesregierung nötig, die eine eigene Mehrheit habe. Ansonsten sei auch die politische Stabilität Sachsen-Anhalts in Gefahr. "Denn ohne Bundeshaushalt sind wir auch nicht in der Lage, in Gänze einen Landeshaushalt so abzubilden, wie wir ihn zurzeit in der parlamentarischen Diskussion haben."