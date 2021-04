Zwei Beschuldigte gestellt AfD-Landtagsabgeordneter in Stendal angegriffen

Hauptinhalt

Der AfD-Landtagsabgeordnete Ulrich Siegmund und zwei seiner Wahlhelfer sind in Stendal angegriffen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden sie von zwei Männern mit Faustschlägen attackiert, als sie am Sonntagabend Wahlplakate in der Stadt anbrachten.