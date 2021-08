Attacke bei Sprechstunde Linken-Politikerin Buchheim in Köthen angegriffen

Die Linken-Politikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christina Buchheim und ihr Team sind bei ihrer Abgeordneten-Sprechstunde auf dem Holzmarkt in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bedroht und tätlich angegriffen worden. Das teilte die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit.

Buchheim schildert den Vorfall in einer Pressemitteilung folgendermaßen: Ein Mann und eine Frau hätten sie und ihr Team unvermittelt angegriffen und attackiert. Die Frau habe Infomaterial vom Tisch geräumt, der Mann habe den ganzen Stand umgeworfen. Anschließend habe er der Abgeordneten und ihrem Team mit einer Stange in der Hand Prügel angedroht. So etwas habe sie noch nie erlebt, erklärt Buchheim. Verletzt wurde demnach niemand.