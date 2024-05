Manche Täter schrecken nicht einmal vor dem Zuhause von Politikern zurück. So wie in der Nacht auf den 13. Mai in einer Eigenheimsiedlung irgendwo in Halle. Olaf Schöder sitzt vor dem Fernseher, als es plötzlich in seinem Haus scheppert. Schöder springt auf, um nachzusehen, was passiert ist, und findet im Flur einen Stein, eingewickelt in ein Blatt Papier mit der Botschaft "Einer von 19".