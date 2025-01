Regierungserklärung Haseloff: Anschlag von Magdeburg ist "Zäsur in der Geschichte unseres Landes"

22. Januar 2025, 14:08 Uhr

Ministerpräsident Haseloff will sich persönlich dafür einsetzen, dass der Anschlag von Magdeburg umfassend aufgearbeitet wird. In einer Regierungserklärung hat er am Mittwoch dargestellt, welche Schritte dafür geplant sind. Unter anderem wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Zudem verlangt Haseloff Veränderungen bei der Polizeiarbeit.