Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist am Montag zum dritten Mal der parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zusammengekommen. Die Mitglieder gingen am Nachmittag auch an den Tatort und die Umgebung. Sie legten an der Johanniskirche, die sich nach der Tat zum Gedenkort entwickelt hat, ein Blumengebinde im Namen des Landtags ab. Bei dem Rundgang durch die Innenstadt sahen sich die Abgeordneten außerdem die Zuwege zum Alten Markt an.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert