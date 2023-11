Nach Informationen der Nachrichtenagentur war der Schriftzug in einem Konferenzraum entdeckt worden, zu dem viele Menschen Zutritt haben sollen. Die Polizei habe davon bereits am 11. November erfahren, sagte ein Sprecher – und damit zwei Tage nach dem Gedenken an die Pogromnacht im November 1938. Damals hatten die Nationalsozialisten jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand gesetzt und Tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet oder getötet .

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Jens Wolf

Dem Polizeisprecher zufolge haben die Beamten in Magdeburg nun Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. "Die Ermittlungen dauern derzeit noch an", sagte der Sprecher weiter. Vom Justizministerium wiederum hieß es, man habe die Zugangsregeln für Dienstgebäude angepasst. Das betreffe vor allem den Zugang Dritter in das Haus am Domplatz in Magdeburg.