Doch der Arbeitgeberpräsident sieht auch eine politische Dimension in der Debatte um einen vorgezogenen Kohleausstieg: "Es geht in dieser Frage auch um politische Glaubwürdigkeit. Wenn das Vertrauen der Bürger in mühsam erarbeitete Kompromisse erschüttert wird, dann stärkt das vor allem die politischen Ränder." Anlass des Briefs sind Überlegungen von SPD, Grünen und SPD in Berlin, den für 2038 geplanten Kohleausstieg möglicherweise vorzuziehen.