Sie verpflichten sich im Gegenzug, nach Studium und anschließender Weiterbildung zum Facharzt für mindestens zehn Jahre in unterversorgten oder absehbar unterversorgten Regionen in Sachsen-Anhalt zu arbeiten. Im Gegenzug kommen die Universitäten unter anderem bei der Abiturnote entgegen. In einem Auswahlverfahren geht es auch um die Frage, wie motiviert oder geeignet Bewerberinnen und Bewerber als Landärzte sind.